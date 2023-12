Vente privée Melvin & Hamilton : chaussures femme et homme

Melvin & Hamilton arrive en vente privée pour apporter la touche finale à nos looks. Craquez pour ses chaussures stylées à prix légers !

Melvin & Hamilton

Lancée en 1988, Melvin & Hamilton est une marque allemande de chaussures en cuir haut de gamme et classiques, tendance business.

A l’origine dédiée aux hommes, crée des collections élégantes et créatives, avec un soin particulier apporté au choix des couleurs et à la qualité des finitions.

Son style : du chic d’inspiration british avec une dose de fantaisie.

Sa pièce phare : la paire de Chelsea boots à large bande élastique, perforations décoratives et bouts patinés.

La vente privée Melvin & Hamilton

C’est chez Zalando Privé que Melvin & Hamilton nous dévoile ses collections de souliers pour femme et homme.

Cette vente privée est un beau défilé de chaussures en cuir pour toutes les saisons. En rayon, on craque pour des chelsea boots classiques, bicolores ou cloutées, des bottines plates motardes ou western, des bottes cavalières, des richelieus et brogues élégantes, des derbies lacées ou à boucles, des mocassins, quelques escarpins, des sandales et mules pour les beaux jours.

Coup d’œil à quelques modèles féminins disponibles sur cette vente privée :

Toutes ces chaussures affichent de belles réductions.

La vente privée Melvin & Hamilton est ouverte chez Zalando Privé jusqu’au 12 décembre 2023.

