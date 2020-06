Vente privée Lise Charmel : lingerie et maillots de bain

Jolis dessous et maillots de bain de luxe à petits prix ? C’est ce que propose en ce moment cette vente privée Lise Charmel !

La vente privée Lise Charmel

Grand nom de la corseterie française, Lise Charmel nous dévoile ses collections haut de gamme en vente privée. Rendez-vous sur le site BazarChic pour profiter des petits prix sur une sélection de pièces magnifiques !

Les maillots de bain Lise Charmel

En cette période estivale, c’est surtout la collection balnéaire qui est à l’honneur.

Lise Charmel expose des maillots de bain une et deux pièces pour toutes les silhouettes.

On compose son bikini de l’été parmi des hauts aux coupes bandeau, corbeille, triangle, à armatures, à coques et des slips classiques, culottes hautes ou taille basse, à assortir.

Côté détails, fronces et drapés, œillets et laçage décoratifs, liens et nouettes, imprimés animaliers, floraux et exotiques, broderies, liserés contrastants, strass brillants et bijoux Swarovski s’affichent sur ces beaux maillots so chic !

Zoom sur quelques hauts de maillots de bain disponibles sur cette vente privée :

Ces maillots de bain sont accompagnés de pièces de beachwear : robes légères, tuniques et caftans.

La lingerie Lise Charmel

Cette vente privée nous dévoile quelques jolies pièces de lingerie des lignes éponyme et Eprise de Lise : soutiens-gorge, culottes, shortys, porte-jarretelles à assortir.

Les réductions sont folles : elles atteignent les -80% !

La vente privée Lise Charmel est ouverte chez BazarChic jusqu’au 5 juillet 2020.

Profitez rapidement de vos nouveaux dessous et maillots de bain ! BazarChic prévoit l’expédition de votre commande sous 5 jours.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les beaux maillots de bain Lise Charmel ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Lise Charmel est terminée ?

Retrouvez les collections lingerie et bain Lise Charmel sur Glamuse.

Jetez aussi un œil aux bons plans lingerie et maillots de bain annoncés sur le blog !

