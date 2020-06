Craquez pour l’originalité des looks JJ Garella en vente privée

JJ Garella vient mettre de la couleur dans nos dressings. Ses collections défilent à prix réduits. Venez les découvrir sur cette vente privée JJ Garella !

La vente privée JJ Garella

JJ Garella offre un dressing féminin complet, rempli de pièces originales au design créatif.

Ses collections ensoleillées se composent de robes courtes ou longues, de combis, de tops fantaisie, blouses légères, jeans fantaisie et pantalons colorés, jupes et bermudas amples, cardigans et boléros, vestes city et manteaux.

Ces pièces affichent moult détails, coloris vifs et dégradés de couleurs, imprimés exclusifs, broderies, volants, liserés contrastants, empiècement de dentelle…

Zoom sur quelques jolies pièces disponibles sur cette vente privée :

Ces looks élégants et originaux sont accompagnés d’écharpes et foulards tout aussi créatifs.

Si vous aimez le style JJ Garella, c’est le moment de craquer ! Les réductions sont dingues…

La vente privée JJ Garella est ouverte chez BazarChic jusqu’au 23 juin 2020.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour la collection JJ Garella ! Inscrivez-vous et profitez immédiatement de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente JJ Garella est terminée ?

