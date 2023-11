Vente privée Geographical Norway : mode sport et outdoor

Nous connaissons bien Geographical Norway Expedition pour ses tenues outdoor et ses fringues sport et lifestyle. La revoici qui arrive en vente privée pour nous habiller pour la saison !

La vente privée Geographical Norway

La marque française s’installe quelques jours chez Showroomprivé pour présenter sa collection. Voici dont une belle sélection de vêtements chauds et pratiques pour homme et femme, tous signés du drapeau norvégien.

Geographical Norway équipe les amateurs de sports en extérieur, pour la montagne, le ski et la randonnée. Ses lignes textile techniques et résistantes permettent d’affronter toutes les conditions climatiques. Quant à ses vêtements sportswear, ils se portent très bien au quotidien pour un look détente et confortable.

Cette vente Geographical Norway nous propose à prix réduits des T-shirts imprimés, des sweat-shirts à capuche et vestes zippées, des pulls et gilets polaires, des coupe-vent imperméables et softshells, des doudounes et parkas.

On fonce s’équiper chaudement pour la saison froide et les sports d’hiver.

La vente privée Geographical Norway est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 24 novembre 2023 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Équipez-vous sur cette vente privée Geographical Norway ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

