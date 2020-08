Vente privée Beverly Hills Polo Club : le chic californien version sacs

La tendance sport-chic au format maroquinerie, c’est aussi possible ! Beverly Hills Polo Club présente sa gamme de sacs en vente privée. On adopte ses créations élégantes à petits prix chez Showroomprivé.

La vente privée de sacs Beverly Hills Polo Club

Beverly Hills Polo Club est une marque de mode et d’accessoires inspirée du style de vie des beaux quartiers californiens et d’un sport qui affiche authenticité et élégance.

Sa collection maroquinerie féminine est actuellement disponible en vente privée.

Le design est sobre et élégant. Les pièces sont réalisées en simili cuir et en toile monogrammée BHCP ou affichant en motif le logo joueur de polo. Elles sont toutes signées d’un détail métallique doré : décoration logo ou maillets croisés, fermeture éclair avec tirette fer à cheval, lien avec médaille joueur de polo…

Voici quelques exemples de pièces à shopper sur cette vente privée :

Côté format, on choisit parmi des sacs à main, des petits sacs à bandoulière chaînette, des sacs portés épaule et cabas, des sacs seau, des sacs à dos, des bananes et des pochettes.

Une partie des articles se présente en duo sac et pochette assortie.

Toute la collection est ici proposée à petits prix.

Showroomprivé affiche des remises de 70% en moyenne sur ces articles.

La vente privée Beverly Hills Polo Club est ouverte jusqu’au 8 août 2020 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse ! vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les sacs Beverly Hills Polo Club ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

