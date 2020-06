Vente privée Champion : le total look sport à l’américaine

La marque américaine de sportswear Champion équipe les grands sportifs, les footballeurs américains et les joueurs de basket. Elle nous habille aussi en ce moment grâce à cette vente privée qui a ouvert chez Showroomprivé !

La vente privée Champion

Besoin de tenues détente et sportives dans le style college US ? C’est la bonne adresse !

Champion équipe toute la famille tendance sportswear et streetwear.

C’est la vente privée à visiter pour se trouver des fringues à la cool pour toutes les saisons.

On s’y shoppe des T-shirts unis ou imprimés du logo, tops et débardeurs, des polos, des maillots de basket, des sweat-shirts basiques ou à capuche, des vestes zippées et blousons légers, des shorts et bermudas, des pantalons de jogging, leggings et corsaires, des ensembles de survêtement, quelques robes, des maillots de bain deux pièces et shorts de bain, des coupe-vent, blousons et doudounes.

On y habille aussi les kids taille 3-4 ans à 13-14 ans pour l’école et les cours d’EPS.

On complète le la tenue sportive au rayon chaussures et accessoires avec des baskets aux lignes sportives, des sneakers; quelques casquettes et sacs de sport.

Le total look sport à l’américaine est à petits prix. Showroomprivé affiche des remises autour de 50%.

La vente privée Champion est ouverte jusqu’au 2 juillet 2020 à 8h.

Profitez bien vite de vos nouvelles tenues de sport ! Showroomprivé prévoit une expédition rapide des commandes.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour le look sportswear signé Champion, inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

