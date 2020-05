Avis aux fitgirls : les brassières Shock Absorber arrivent en vente privée !

Avis aux fitgirls, aux runneuses, aux athlètes et autres sportives ! Shock Absorber arrive en vente privée avec une sélection de brassières de sport à petits prix !

La vente privée de brassières Shock Absorber

Si son nom n’est pas des plus glamours, il reflète cependant bien l’efficacité de ses produits.

Shock Absorber crée depuis plus de 20 ans des brassières de sport adaptées à toutes les morphologies et toutes les activités physiques.

Son objectif : apporter un maintien optimal et un confort total quel que soit le niveau d’impact du sport pratiqué et l’intensité de rebond répercuté dans la poitrine.

Devenue experte, elle conçoit des brassières techniques pour le running, le trail, la randonnée, le VTT, la gym, le fitness, le cross fit, le yoga…

En plus de leur soutien impeccable et de leur confort, ces brassières offrent une grande liberté de mouvement et un séchage rapide grâce à des textiles respirants. Ils protègent aussi des pressions et frottement pendant l’activité.

Ultimate Fly, Sport Class, Active Sport Padded… vous ne savez pas lequel choisir ?

Pas de souci ! Shock Absorber va vous aider à trouver la brassière idéale grâce à son application Bounce-O-Meter (ou Rebondimètre).

Indiquez votre taille de soutien-gorge et votre niveau d’activité. La marque vous conseille alors les modèles les plus adaptés.

La vente privée de brassières Shock Absorber est ouverte chez Private Sport Shop jusqu’au lundi 1er juin 2020.

J'y courre !

Profitez bien vite du confort de votre nouvelle brassière ! Private Sport Shop prévoit l’expédition de votre commande sous 4 jours.

Le code promo Private Sport Shop

En ce moment, bénéficiez de la livraison gratuite à domicile pour toute commande dès 80 € !

Pour cela, ajoutez vos articles au panier pour atteindre le montant minimum, puis saisissez le code promo MAI20 dans la case prévue.

L’offre est valable jusqu’au 24 mai 2020.

En savoir plus sur Shock Absorber

La marque Shock Absorber s’est lancée avec l’appui de sportives. Elle a compté parmi ses égéries la joueuse de tennis Anna Kournikova et la championne de saut en longueur Jade Johnson.

Ses produits phares sont le Run Bra et le Padded Run Bra, des brassières spécialisées course à pied.

Born to move : une campagne fun pour un indispensable du sport au féminin :

Cette vente privée Shock Absorber est terminée ?

Retrouvez les brassières Shock Absorber sur Amazon .

Jetez aussi un œil aux bons plans lingerie annoncés sur le blog.

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous ! 😉



Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

WhatsApp

Tumblr



Articles similaires

Vous recevrez un mail avec un lien à cliquer qui vous permettra de confirmer votre abonnement et de choisir la fréquence de réception des mails.