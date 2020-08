Zoom sur la trousse éco-friendly L’occitane x Mathilde Cabanas

Place au zéro déchet : shoppez la trousse éco-friendly L’occitane x Mathilde Cabanas ! Un joli set complet à recharger à volonté.

Mathilde Cabanas

Mathilde Cabanas crée des collections joyeuses d’articles en tous genres. En vrac : des trucs pour la maison, de la vaisselle, du linge, des posters, de la papeterie, quelques fringues, des bijoux fantaisie, des accessoires… avec plein de bonne humeur dedans !

Elle collabore aussi avec quelques marques pour y ajouter sa touche de fun.

La trousse L’occitane x Mathilde Cabanas

Cette fois, c’est avec L’Occitane que Mathilde Cabanas a collaboré pour créer une trousse et son kit de voyage écolo et coloré !

Ambiance fun et girly pour l’été avec de chouettes coloris et imprimés.

Commençons par la jolie trousse zippée rose et ses petits motifs. Il s’agit d’une trousse éco-responsable fabriquée à partir de bouteilles de plastique recyclées.

Elle contient :

2 flacons en aluminium d’une contenance de 100 ml

Un flacon spray en aluminium d’une contenance de 50 ml

Un pot en aluminium d’une contenance de 50 ml

Tous ces flacons sont vendus vides. A vous de les remplir avec vos produits préférés ! Au choix : gel douche, shampoing, crème visage, lait corporel, savons…

Le but étant de limiter l’achat de produits conditionnés en bouteille plastique au format voyage. Ce kit éco-friendly pourra ainsi vous suivre lors de vos futurs week-ends et voyages.

Cet ensemble trousse éco-friendly L’Occitane x Mathilde Cabanas est en vente au prix de 16 €.

Les éco-recharges

Vous souhaitez remplir les flacons de votre trousse éco-friendly, mais aussi vos flacons vides à la maison ?

Pensez aux éco-recharges L’Occitane ! De nombreux produits de l’enseigne sont maintenant disponibles dans ce format écologique et économique.

Votre éco-recharge est vide ? Up-cyclez-la ! Lavez-là et remplissez-la à 2/3 d’eau et direction le congélo…

Vous avez votre recharge de froid pour vos pique-niques.

Ne jetez plus rien, ou seulement un œil à tous les idées créatives et DIY L’Occitane pour utilisez vos flacons vides.

