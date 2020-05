The Body Shop : La trousse best seller offerte dès 60 € d’achat

Si vous aviez prévu vos achats beauté chez The Body Shop, c’est le moment de craquer ! Recevez votre trousse Best Seller et ses 3 produits dès 60 € d’achat.

La trousse Best Seller The Body Shop

C’est le cadeau du moment chez The Body Shop !

Cette jolie trousse tendance nature contient un assortiment de 3 produits best-seller de la marque :

le gel douche British Rose 60 ml

le beurre corporel Karité 50 ml

la crème mains protectrice Chanvre 30 ml

Quant à la trousse, elle est en coton de jute naturelle doublée avec design en édition limitée. Elle est réutilisable en trousse de maquillage par exemple.

La trousse Best Seller est en vente sur le site The Body Shop au prix de 16,50 €.

Comment obtenir ma trousse Best Seller ?

C’est simple ! Il suffit de faire votre shopping beauté chez The Body Shop pour un montant minimum de 60 €.

Il ne vous reste plus qu’à saisir le code promo CADEAUX dans la case prévue sur la page panier.

Vous recevrez alors votre trousse et ses 3 produits avec votre commande.

L’offre est valable dans la limite des stocks disponibles jusqu’au 19 mai 2020.

A noter : la livraison est offerte dès 30 € d’achat.

Qu’est-ce que je m’offre chez The Body Shop ?

Vous avez déjà fait le plein de vos produits préférés de l’enseigne, rechargé vos produits finis et vous vous demander sur quels produits craquer ?

Voici quelques idées à ajouter à votre panier !

Un gel hydroalcoolique version exotique

L’indispensable du moment si vous avez à vous déplacer ! The Body Shop propose deux gels nettoyants formulés à base de 73% d’alcool.

Leur particularité : les senteurs fruitées et exotiques Mangue ou Noix de Coco, histoire de s’évader un peu, à défaut de pouvoir partir sous les cocotiers…

Gel nettoyant main 60 ml

senteur au choix, 5 €

Je veux !

Une crème de douche fruitée

A tester : les nouveaux bain mousse gourmands et hydratants à la banane, à la poire, aux fruits rouges ou à la mangue… 🍓

Crème de douche et bain mousse hydratant 250 ml

senteur au choix, 9 €

Je veux !

