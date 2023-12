Retour sur un an de beauté avec la sélection des nouveautés 2023 Sephora Favorites. Cette box contient 9 pépites à découvrir.

La box Sephora Favorites nouveautés 2023

A l’approche de la fin de l’année, Sephora propose une box beauté spéciale nouveautés 2023. L’enseigne y a réuni une sélection best of des produits lancés cette année.

On y retrouve des soins et produits de maquillage de grandes marques de la beauté. Ce coffret de 9 produits d’une valeur totale de 185 € est en vente au prix de 72 € seulement.

Le contenu de la box Sephora Favorites

Les soins de la box

la crème hydratante apaisante anti-rougeurs Centella Crème Erborian

Format tube de 50 ml

Format tube de 50 ml le shampoing pour cheveux colorés Color Care Moroccanoil

Format flacon de 70 ml

Format flacon de 70 ml le CC stick correcteur contour des yeux vitamine C Banana Bright+ Ole Henriksen

Format stick de 3,7 g

Les produits de maquillage de la box

la brume fixatrice hydratante 24h Mist & Fix Make Up For Ever

Format flacon spray de 100 ml

Format flacon spray de 100 ml le mascara volume Hella Thicc noir Fenty Beauty

Format flaconnette de 10 ml

Format flaconnette de 10 ml le mascara Eyephoria Famous noir Rabanne

Format voyage de 4,5 ml

Format voyage de 4,5 ml le crayon yeux longue tenue Creamy Kohl teinte Very Vanta Huda Beauty

Format standard de 0,35 g

Format standard de 0,35 g le rouge à lèvres Better Rouge Care teinte Magnetic Poppy (06) Sephora Collection

Format stick de 3 g

Format stick de 3 g l’encre à lèvres marqueur Practically Permanent teinte Miss Berry Rem Beauty

Format feutre de 1,6 ml

Cette box beauté Sephora Favorites La sélection de nouveautés 2023 vous fait envie ? Craquez pour son prix doux !

