Sephora Box du Nouvel An : 8 mini produits offert dès 100 €

Préparez une nouvelle année 2024 en beauté ! Sephora vous offre sa box spéciale Nouvel An et ses 8 mini produits dès 100 € d’achat.

La Sephora Box du Nouvel An 2024

Profitez de cadeaux beauté du premier au dernier jour de l’année grâce aux box Sephora !

Cette édition spéciale Nouvel An renferme 8 produits au format mini, soins, maquillage et parfums à tester et adopter.

En voici le détail :

Les soins de la box

les patchs gels yeux apaisants infusés d’huile de chanvre Moodpatch Chill Mode Patchology

Les produits de maquillage de la box

la base hydratante perfectrice Hydra Booster Step 1 Primer Make Up For Ever

la base fixatrice de maquillage Hydro Grip Milk Makeup

le mascara 4D Wonder Perfect Clarins

le mascara volume et longueur MAC Stack Mega Brush MAC

le crayon gel yeux Tattoo Pencil Liner KVD Beauty

Les parfums de la box

l’eau de toilette pour homme Boss Bottled Hugo Boss

l’eau de parfum All of Me Narcisso Rodriguez

Comment obtenir ma Box Sephora ?

C’est simple ! Direction l’e-shop Sephora pour faire votre shopping beauté, renouveler vos produits fétiches et choisir quelques nouveautés à tester.

Vous avez atteint le minimum de commande de 100 € ? Parfait !

Maintenant entrez le code promo NEWYEAR dans la case prévue.

Recevez votre Box du Nouvel An dans la limite des stocks disponibles !

J'en profite !

La Sephora Box du Nouvel An n’est plus disponible ?

Rendez-vous sur la rubrique Bon Plan de Sephora pour voir toutes les offres en cours.

Jetez aussi un œil à tous les bons plans beauté annoncés sur le blog !

Email

