Sephora Box des Fêtes 2023 : 17 mini produits offerts dès 150 €

La Sephora Box des Fêtes 2023

C’est encore une belle surprise que nous réserve Sephora avec sa nouvelle box et ses mini produits à tester et adopter.

Elle contient 17 pépites de belles marques dont de véritables best sellers beauté. En voici le détail :

Les soins de la Sephora Box

le multi-baume pêche 101 Ointment Lanolips

le gel nettoyant peau nette aux prébiotiques Sephora Collection

le shampoing N°4 Bond Maintenance Olaplex

un soin visage aux graines de thé vert Innisfree

la crème hydratante The True Cream Belif

le gel nettoyant doux Gentle Foaming Cleanser Mario Badescu

la brume parfumée Rio Radiance Sol de Janeiro

la crème Water Bank Laneige

le masque hydratant visage express Speedy Smooth The POREfessional Benefit

les patchs yeux Rosé Eye Gels Serve Chilled Patchology

Les produits de maquillage de la Sephora Box

le mascara 1 Coat Wow! Huda Beauty

le mascara Maneater Tarte

le mascara Better Than Sex Too Faced

un produit de maquillage des yeux Anastasia Beverly Hills

le fard à paupières I need a nude palette Natasha Denona

un rouge à lèvres Rare Beauty

une poudre de teint Milk Makeup

Comment obtenir ma Box Sephora ?

C’est simple ! Direction l’e-shop Sephora pour faire votre shopping beauté, renouveler vos produits fétiches et choisir quelques nouveautés à tester.

Vous avez atteint le minimum de commande de 150 € ? Parfait !

Maintenant entrez le code promo FETES23 dans la case prévue.

Recevez votre Box des Fêtes dans la limite des stocks disponibles !

La Sephora Box de Noël n’est plus disponible ?

Rendez-vous sur la rubrique Bon Plan de Sephora pour voir toutes les offres en cours.

Jetez aussi un œil à tous les bons plans beauté annoncés sur le blog !

