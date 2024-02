Morgan dévoile son Mchouchou N°3 : la robe flamboyante

Morgan présente son Mchouchou de février 2024. Sa pièce star du moment est une jolie petite robe aux couleurs flamboyantes.

Le Mchouchou Morgan de février 2024

Lancé en décembre dernier, le Mchouchou est la fringue must have de la collection actuelle.

Désignée chaque mois par les stylistes de la marque, c’est la It-pièce à la fois tendance et facile à porter, qui va nous apporter une dose de style tout en nous sublimant à coup sûr.

Pour le mois de février 2024, l’enseigne de mode féminine a dévoilé une robe absolument canon, avec laquelle vous ne passerez pas inaperçue !

Le choix n’a pas du être aisé car le dressing Morgan est plein à craquer de jolies robes…

D’allure citadine, elle affiche un large décolleté cache-cœur, une coupe cintrée et une base est volantée, pour mettre en valeur toutes les morphologies.

La taille est soulignée par une ceinture à nouer. Ses manches longues en font une tenue parfaite pour la mi-saison.

Son imprimé abstrait aux couleurs contrastées fait de cette robe une pièce forte.

Disponible de la taille 34 à 42, la petite robe flamboyante Mchouchou est en vente au prix de 80 €.

Comment porter la robe Mchouchou du mois ?

A vrai dire, tout lui va ! On la porte en journée avec un pull rouge ou noir et des bottes.

Pour les soirées, on opte pour un perfecto et des talons.

Comme il s’agit d’une pièce forte, la seule consigne est de rester sobre dans le reste de la tenue.

Notez que si l’imprimé vous plait, il se retrouve sur d’autres pièces de la collection : une robe midi et un chemisier :

L’offre nouvelle collection : -15 € tous les 70 € d’achat

Les habituées de l’enseigne connaissent déjà l’offre. Comme à chaque lancement de collection, profitez de 15 € de réduction tous les 70 € d’achat.

L’offre est valable sur le Mchouchou du mois comme sur l’ensemble de la nouvelle collection jusqu’au 20 février 2024.

