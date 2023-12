Morgan présente le Mchouchou – édition décembre 2023

Morgan présente le Mchouchou, sa création star du moment. Venez vite découvrir la pièce sélectionnée pour le mois de décembre 2023 !

Le Mchouchou Morgan

C’est nouveau : l’enseigne de mode féminine va désigner chaque mois son Mchouchou.

Il s’agit de la fringue must have du moment. C’est la It-pièce à la fois tendance et facile à porter, qui va nous apporter une dose de style tout en nous sublimant à coup sûr.

Le Mchouchou Morgan de décembre 2023

Morgan a dévoilé son choix pour cette première édition.

Attention, roulements de tambours ! Veuillez accueillir le tout premier Mchouchou !

En cette fin d’année, Morgan a misé sur un pantalon noir élégant à taille haute et coupe flare, pli marqué sur les jambes, 2 poches discrètes sur les côtés et 2 poches plaquées à l’arrière.

Ce modèle au style city, est facile à porter au quotidien, à la maison, au boulot ou en soirée.

Sa taille haute allonge les jambes et sa coupe flare sublime toutes les silhouettes.

Le pantalon Mchouchou est en vente au prix de 65 €.

Je le veux !

Comment porter le Mchouchou de décembre 2023 ?

Tout lui va, le casual comme le chic. De plus, ce pantalon peut se porter en toutes saisons, avec un petit top à bretelles, une jolie blouse, un pull douillet, ou une chemise et une veste en mode tailleur.

Coup d’œil à quelques looks Morgan :

Retrouvez le pantalon Mchouchou de décembre 2023 et l’ensemble de la collection sur l’e-shop Morgan.

J'y vais !

Aussi en ce moment chez Morgan :

Les ventes privées Morgan

C’est parti pour les ventes privées pré-soldes d’’hiver chez Morgan ! Complétez votre dressing de saison à prix léger en profitant des réductions en cours.

J'en profite !

