Glossybox de décembre 2023 : Under the glossy tree

Il y a comme un air de fête chez Glossybox : venez découvrir son nouveau coffret de décembre 2023 et ses 5 pépites beauté !

Glossybox de décembre 2023 : le coffret

C’est (bientôt) fête ! Pour l’occasion notre box beauté s’est habillée avec élégance.

Cette édition de décembre se présente sous la forme d’une jolie boite métal glossy, d’un rose bien girly.

Sur son couvercle, des imprimés de fête : boules de Noël, serpentins et confettis dorés, lollipops et lipsticks.

Glossybox de décembre 2023 : le contenu

La box de décembre contient 5 produits de beauté d’une valeur totale de 79 €.

Pour l’instant, seuls deux articles nous ont été révélés.

Le sérum capillaire nourrissant n°9 Bond Protector Olaplex

Ce soin riche en antioxydant lisse et protège les cheveux.

Format flacon pompe de 90 ml

La brume Super Matte Fix Mist Revolution Beauty London

Un spray fixateur de maquillage matifiant pour un fini sans brillance longue durée.

Format flacon spray de 50 ml

Les autres produits seront révélés très prochainement.

L’abonnement Glossybox

Cette box du mois de décembre vous fait déjà envie ? Commandez-la tout de suite pour 16,50 € seulement !

La livraison à domicile est offerte.

Vous en voulez plus ? Devenez vous aussi Glossie, abonnez-vous et recevez chez vous 5 produits de beauté chaque mois !

4 formules sont disponibles : 1 mois, 3 mois, 6 mois, et jusqu’à 12 mois pour les beauty addicts avec des réductions à la clé.

Aussi en ce moment chez Glossybox :

Glossybox de Noël 2023 : beauté et paillettes en édition limitée

Glossybox vient de sortir son coffret beauté de Noël 2023. Cette édition spéciale va envoyer des paillettes pour les fêtes !

D’une valeur de plus de 190 €, la Glossybox de Noël est disponible en édition limitée au prix de 35 €.

Et comme toujours, une réduction est appliquée pour les abonnées.

