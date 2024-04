Glossybox d’avril 2024 : Spring Awakening

Ce nouveau coffret Spring Awakening célèbre l’arrivée du printemps ! Découvrez la Glossybox d’avril 2024 et ses essentiels beauté à prix léger !

La Glossybox d’avril 2024 : le contenu

Glossybox a réuni 5 produits de beauté pour composer sa box de saison. L’iconique box rose mise sur le renouveau pour proposer une routine beauté spéciale printemps.

Cette édition printanière renferme des soins du visage, du corps, des cheveux et accessoires d’une valeur totale de 66 €.

Coup d’œil aux produits déjà dévoilés :

l’eau micellaire à l’extrait de romarin Eclat Skin London

une solution nettoyante et démaquillante pour tous types de peau, en édition limitée

Format flacon de 100 ml

la crème corps Delirium Floral Baïja

un soin corporel à l’huile d’avocat bio et de pépin de figue de barbarie

Format tube de 25 ml

Glossybox garde encore un peu de surprise… Les autres produits seront révélés très prochainement.

L’abonnement Glossybox

Cette box du mois d’avril vous fait déjà envie ? Commandez-la tout de suite pour 16,50 € seulement !

La livraison à domicile est offerte.

Vous en voulez plus ? Devenez vous aussi Glossie, abonnez-vous et recevez chez vous 5 produits de beauté chaque mois !

4 formules sont disponibles : 1 mois, 3 mois, 6 mois, et jusqu’à 12 mois pour les beauty addicts avec des réductions à la clé.

Le code promo Glossybox

En ce moment, profitez de belles réductions sur les box Glossybox !

3 mois de Glossybox pour 33 € (au lieu de 45 €) avec le code promo SUCRE33

