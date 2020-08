La Glossybox anniversaire d’août : contenu et code promo

Glossybox fête son anniversaire en beauté ! Venez découvrir les surprises que renferme cette édition spéciale 9 ans !

La Glossybox anniversaire

Pour son neuvième anniversaire, Glossybox annonce une box au design fantaisie et un contenu d’une valeur de plus de 70 € !

Mais que contient-elle ?

Spoiler alert! Si vous souhaitez garder la surprise, arrêtez ici la lecture et rendez-vous sur le site Glossybox pour passer commande les yeux fermés. Enfin, prenez quand même le temps de copier-coller le code promo 9ANS. Il vous permettra de bénéficier d’une remise sur votre première box, qui passe ainsi à 12 € (au lieu de 15,50 €) !

Je continue donc avec les curieux ! Glossybox a déjà dévoilé l’ensemble du contenue de sa box anniversaire. Le voici en détail :

Eyeboost cream Glossybox Skincare

Glossybox va lancer sa propre marque de cosmétiques Glossybox Skincare. En attendant, l’eyeboost cream est proposée en avant-première dans cette birthday edition !

Cette crème revitalisante pour les yeux va réduire l’apparence de vos cernes et de vos gonflements. Sa texture légère est rapidement absorbée pour un effet instantané.

Petit zoom sur ses actifs naturels :

l’ extrait de fleur de sureau aide à réduire l’apparition des cernes

aide à réduire l’apparition des cernes l’ extrait d’euphraise rafraîchit les yeux gonflés

rafraîchit les yeux gonflés les algues rouges créent une barrière protectrice qui maintient l’hydratation

Nuit Polaire Polaar

Faites-vous une beauté, pendant que vous dormez !

Cette crème de nuit revitalisante est formulée à 97 % d’ingrédients d’origine naturelle.

Son actif phare : l’algue boréale, qui travaille au renouvellement cellulaire nocturne.

Glow Drops Jecca Blac

Un primer pour un teint éclatant !

Quelques gouttes de Glow Drops à appliquer facilement en base sur le visage.

Le résultat : un joli teint naturellement glowy et une bonne tenue du maquillage.

Body Build / Gym Hair SportFX

Un soin capillaire ou accessoire cheveux dédié aux sportives.

Votre Glossybox contiendra le shampoing sec volume Body Build ou la brosse démêlante Gym Hair.

Rose spray Grace & Stella

Envie de fraîcheur ?

Cette brume hydratante visage à la rose rafraîchit tout au long de la journée. Un indispensables des fortes chaleurs.

Chouchou Purelei

L’accessoire coiffure tendance.

Le chouchou est l’indispensable coiffure du moment.

Le code promo Glossybox

La box anniversaire d’août vous fait envie ? Pour la découvrir, devenez vous aussi Glossie, abonnez-vous et recevez chez vous vos produits de beauté et accessoires chaque mois !

4 formules sont disponibles : abonnement 1 mois, 3 mois, 6 mois, et jusqu’à 12 mois pour les beauty addicts !

Le prix mensuel est de 15,50 €, et la livraison à domicile est offerte.

Preuve d’amour, Glossybox nous fait profiter d’une offre de bienvenue : votre première box à 12 €, livraison gratuite. Pour cela, il suffit de saisir le code promo 9ANS dans la case prévue au moment de la commande.

