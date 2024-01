Affrontez le froid hivernal emmitouflée bien au chaud dans une doudoune Pyrenex ! Venez découvrir les modèles haut de gamme de fabrication française.

Pyrenex, les doudounes made in France

L’origine de Pyrenex remonte à 1859, lorsqu’Abel Crabos créé son commerce de plumes d’oies dans les Landes. Installée à Saint-Sever dans le sud ouest de la France, haut lieu d’élevage des oies et des canards, l’entreprise familiale prospère. Elle se développe en utilisant les plumes et duvets, matières premières naturelles d’exception, pour fabriquer des doudounes et articles de literie (oreillers, sur-matelas, sacs de couchage). Et c’est en 1968 qu’elle prend le nom de Pyrenex.

Aujourd’hui, sa Manufacture de Saint-Sever, labélisée Entreprise du Patrimoine Vivant, a prouvé son expertise et continue de produire des articles de grande qualité.

Son garnissage haut de gamme et son savoir-faire ancestral font de la doudoune Pyrenex une pièce durable, parfaite pour affronter la météo hivernale.

Pourquoi choisir une doudoune Pyrenex ?

Soutenez avec style la mode made in France ! La marque landaise a développé une véritable expertise et un savoir faire unique. Tous les métiers sont réunis pour maitriser l’ensemble de la chaine de la conception à la fabrication.

En perpétuelle recherche de confort et de tendances, Pyrenex est présente sur tous les créneaux de la doudoune lifestyle : classique, légère, éco-responsable, courte ou longue, avec ou sans manches… Entre modèles iconiques revisités, nouvelles collections et collaborations, elle propose ainsi des modèles pour toutes les météos et pour tous les styles vestimentaires.

Pyrenex nous accompagne au fil des saisons à la ville comme à la montagne : une doudoune sans manche pour les soirées fraîches, une doudoune fine et légère à l’automne et une doudoune bien épaisse pour les hivers froids et la montagne.

Ses produits haut de gamme réalisés en séries limitées dans ses ateliers de Saint-Sever nous promettent chaleur et durabilité, sans oublier l’aspect esthétique.

Quelle doudoune Pyrenex choisir cet hiver ?

Une vague de froid en perspective ? Equipez-vous pour affronter les températures les plus basses avec une de ces doudounes à la fois chaudes et tendance. Voici quelques idées de modèles féminins de chez Pyrenex à choisir selon votre style :

la doudoune Sten : l’authentique

Icone des années 1990, elle incarne la doudoune classique, bien épaisse et matelassée. Unisexe, elle se porte à la ville en mode casual et à la montagne en mode sport.

Bref, un basique indémodable et un véritable best-seller de la marque !

Sa coupe droite et longue, résolument féminine, affiche une allure élégante. Parfaite pour la ville, elle accompagne chaudement tous les looks citadins, pantalon, jupe et robe, jusqu’à -10°C.

Plus sophistiquée, elle est équipée d’une capuche bordée de fourrure véritable et de multiples poches.

Ré-édition d’une doudoune star des années 1970, elle est réalisée dans un textile brillant et déperlant. Son matelassage bien gonflé est garni de duvet naturel, pour affronter des températures jusqu’à -20°C.

Mixte, elle est déclinée dans de jolis coloris. Vous ne passerez pas inaperçue cet hiver.

Ce modèle long protège efficacement la taille et le haut des jambes. Fini les courants d’air !

Confectionnée dans un tissu ultra-léger avec la technologie tube sans piquage, cette doudoune offre une isolation optimale.

Plus sporty et tendance, ce modèle ravira les plus jeunes. Son matelassage intérieur permet des lignes épurées pour un style structuré et on l’imagine bien porté avec un pantalon ample ou un jeans wide leg.

Toutes ces doudounes sont signées de l’écusson Pyrenex cousu sur l’épaule.

Alors, laquelle allez-vous choir cet hiver ?

