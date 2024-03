DIM Days : Petits prix sur une sélection lingerie

Lingerie et sous-vêtements affichent jusqu’à -50% pendant les DIM Days. C’est le moment de faire le plein de jolis dessous !

L’offre DIM Days

DIM lance une nouvelle promotion. Rendez-vous sur l’e-shop underwear dim.fr pour bénéficier de réductions jusqu’à -50% sur vos achats de lingerie et de sous-vêtements.

L’offre est en cours sur une sélection d’articles signalés parmi les rayons femme, homme, bébé et enfant.

Pour en profiter, c’est bien simple ! Faites votre shopping underwear parmi les soutiens-gorge, culottes, tangas et strings, slips, boxers et caleçons, chaussettes, collants et bas, pyjamas et chaussons, bodys et grenouillères… la remise est immédiate.

L’offre DIM Days est valable jusqu’au 16 octobre 2023.

J'en profite !

Avantage Livraison : l’envoi de votre commande à domicile ou en point relais Colissimo est offerte dès 39 € d’achat.

Le programme DIM Family

Profitez d’avantages supplémentaires avec le programme de fidélité DIM Family.

Inscrivez-vous gratuitement et recevez des récompenses pour chaque achat sur le site.

Cumulez des points : pour chaque euro dépensé, recevez 1 point sur votre compte

Recevez des bons de réduction : dès 40 points cumulés, 5 € offerts à utiliser sur l’e-shop

Bénéficiez de 15 % de remise toute l’année pour les clients VIP

Les DIM Days sont terminés ?

Jetez un œil aux bons plans lingerie annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

J’aime ça : J’aime chargement…