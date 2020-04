Déco de printemps : la couronne végétale

Donnez un air de printemps à votre déco intérieure avec une couronne végétale. Version DIY ou achetée en magasin, elle apporte une touche de verdure et de fraîcheur.

Confinés depuis le début du printemps, nos possibilités de sorties sont limitées. On doit renoncer à nos escapades dans les bois, nos marches en forêt et nos promenades dans les parcs. L’idée est donc ici de faire entrer un peu de verdure à la maison. 🌿 Et la couronne végétale est un bon début. En plus, elle s’adapte à tous les intérieurs, même les micro studios !

La couronne végétale se confectionne maison. On en trouve aussi dans les magasins de déco.

DIY déco : couronne végétale

Voici quelques tutos pour réaliser votre couronne végétale. On peut utiliser des plantes du jardin et ainsi changer d’ambiance au fil des saisons. Les plantes et fleurs artificielles sont aussi magnifiques et permettent de profiter de notre couronne toute l’année. Les plus créatives et mieux équipées en découpage opteront pour une couronne de fleurs de papier.

Leanna Eale propose sur son blog un DIY pour réaliser cette couronne avec un support en polystyrène, du raphia naturel, du feuillage et des fleurs de coton.

Très créative, elle a plus d’un tuto sur son blog. En voici un autre pour confectionner une couronne fleurie bucolique à l’aide d’un tambour à broder et des feuilles et fleurs.

Recyclez vos vieux bouquets ! Andréa propose sur son blog La Parenthèse délicate, un joli DIY de couronne de fleurs fanées avec des tambours à broder et un bouquet de fleurs et feuilles séchées.

Couronnes au fil des saisons chez Marie Claire avec 3 idées de création très nature avec des feuilles, des fleurs et de la mousse.

Le site de loisirs créatifs Creavea nous guide pas à pas pour réaliser cette suspension végétale avec un tambour à broder et des feuilles de papier.

Autre joli tuto de décoration végétale en papier à suivre avec beaucoup de patience sur le blog Les Brindilles.

Où acheter ma couronne végétale ?

Si vous n’avez pas le temps de vous lancer dans un de ces DIY, il est toujours possible d’en acheter une.

Direction l’e-shop Maisons du Monde, ma boutique déco préférée, où j’ai repéré 2 jolis modèles en vente.

La déco murale couronne de fleurs blanches et feuilles artificielles, 18,99 €

La déco murale Eucalyptus couronne de feuilles artificielles, 14,99 €

