Le coffret recette crème visage jeunesse à l’huile d’argan bio Aroma Zone

Depuis le temps que j’ai reçu ce coffret : crème visage jeunesse à l’huile d’argan bio Aroma Zone, je me suis enfin décidée à me lancer dans la préparation de mon flacon de cosmétique maison !

Le coffret crème jeunesse Aroma Zone

Il m’a été offert par Monsieur pour mon anniversaire. Alors oui, offrir une crème jeunesse pour l’anniversaire d’une quarantenaire, c’est délicat !

Mais Monsieur sait que j’adore l’huile d’argan. Puis comme je n’aime pas passer des heures à préparer des machins, il a choisi niveau facile !

J’attendais d’avoir fini mon flacon d’Huile Précieuse Evoluderm que j’aime tant, pour me lancer dans la préparation de ma nouvelle crème.

C’est chose faite, donc ce matin, je m’attaque au coffret !

Voila ce que dit la boîte :

Préservez la jeunesse de votre peau avec cette crème fondante à l’huile d’argan bio nourrissante, régénérante et protectrice. Enrichie en extrait d’algue brune Kombu à l’effet lissant et en acide hyaluronique repulpant et hydratant, cette crème adoucit les effet du temps et enrobe la peau d’un délicat parfum de pétales de roses.

C’est parfait ! je déballe :

J’y trouve :

un flacon de crème neutre Jeunesse BIO 100 ml

100 ml une huile végétale d’argan BIO 10 ml

10 ml un actif Algo’boost jeunesse 10 ml

jeunesse 10 ml une fragrance cosmétique Pétales de Rose 2 ml

Pétales de Rose 2 ml un mini fouet en inox

en inox une pipette graduée

graduée une jolie étiquette à fleurs

à fleurs une fiche recette pour composer la crème jeunesse

Je vais chercher un bol et c’est parti pour la tambouille !

La préparation de la crème visage jeunesse à l’huile d’argan bio

Je verse la crème. Pas évident de la sortir du flacon car elle est un peu épaisse.

J’ajoute 5 ml d’huile d’argan, 5 ml d’Algo’boost et 45 gouttes de fragrance.

Et je mixe tout ça avec le petit fouet.

Le contenu se mélange plutôt facilement.

Reste à tout transvaser dans le flacon de départ.

C’est là que ça se corse… La pipette n’est pas ultra efficace.

Heureusement, j’ai en cuisine un petit entonnoir à embout caoutchouc adaptable qui fera très bien le boulot !

Evidemment maintenant il y a un peu trop de produit pour bien fermer la bouteille…

Donc mieux vaut avoir un petit flacon supplémentaire. Moi je me suis bien crémée pendant la préparation pour éviter la perte de produit.

La crème est agréable et j’aime son doux parfum. Parfum qu’il est possible d’adapter à ses goûts car Aroma Zone vend tout ce qu’il faut de fragrances cosmétiques. Fan de senteurs exotiques, j’ai aussi en stock des petits flacons de fragrances fleur d’oranger et monoï que j’adore et que j’utilise dans de l’huile d’argan pure !

Ce coffret est disponible sur le site Aroma Zone : Coffret cosmétique maison crème visage jeunesse à l’huile d’argan bio.

Son prix : 12,50 €

