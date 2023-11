Cosmopolitan Box Routine Soir de Fête : 13 produits à prix doux

A l’occasion des fêtes, Cosmopolitan propose une nouvelle box pour nous mettre en beauté avec une routine spéciale soir de fête.

La box Cosmopolitan Routine Soir de Fête

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas ! Pour réussir son look de soirée, le magazine Cosmo a lancé une box beauté spéciale « routine soir de fête ».

Cette nouvelle édition contient 11 produits full size dont un duo plus 2 kits au format voyage.

La CosmopolitanBox Routine Soir de Fête est disponible en édition limitée et sans engagement.

D’une valeur totale de près de 190 €, elle est en vente au prix de 34,90 € seulement chez My Beauty Factory.

Découvrons ensemble son contenu :

Les soins du visage de la box

l’huile nettoyante hydratante en thé vert Innisfree

Format flacon pompe de 150 ml

le masque détoxifiant à l'argile blanche Merci Handy

Format tube de 75 ml

Format tube de 75 ml

Format tube de 75 ml le coffret SOS Eclat immédiat Ecléa

Format 3 ampoules

Les soins capillaires de la box

le kit Glow Cleanser & Mask pour cheveux colorés Authentic Beauty Concept

Shampoing de 50 ml et masque capillaire de 30 ml

le kit Hydrate Cleanser & Mask pour cheveux secs Authentic Beauty Concept

Shampoing de 50 ml et masque capillaire de 30 ml

Shampoing de 50 ml et masque capillaire de 30 ml

le spray thermo-protecteur bio Druide

Format flacon de 175 ml

Format flacon de 175 ml

Les produits de maquillage de la box

l’ombre à paupières teinte 15 Rosy Brown Kiko Milano

Format stick de

le rouge à lèvres hydratant naturel Pomponne

Format stick de 4 g

Format stick de 4 g

le crayon à lèvres ultra-longue tenue Peggy Sage

Format crayon de 1,2 g

Format crayon de 1,2 g

le kit duo de vernis à ongles semi-permanents rouges Awahena

Format stylos de 2 ml

Format stylos de 2 ml

la brume pailletée or corps et cheveux Miss Den Paris

Format spray de 75 ml

Format spray de 75 ml

Le parfum de la box

l’eau de parfum Golden Queen Adopt Parfums

Format flacon de 30 ml

Autre produit de la box

un coupon pour une course en berline Uber

La Cosmopolitan Box Routine Soir de Fête est en vente en édition limitée sur My Beauty Factory au prix de 34,90 €.

Je la veux !

