Collection L’Occitane Saint Valentin 2024 : Rose Pêche de Vigne

A l’approche de la fête des amoureux, L’Occitane lance une jolie collection Saint Valentin 2024 qui sent bon la rose et la pêche de vigne !

La senteur Rose Pêche de Vigne

Célébrez l’amour avec une nouvelle fragrance so love ! A l’occasion de la Saint Valentin, L’Occitane a lancé une édition spéciale qui mixe bouquet de roses fraîches et notes croquantes de pêche de vigne.

Ce parfum à la fois floral et fruité laisse un sillage de romance et de séduction.

La collection L’Occitane Saint Valentin

L’Occitane diffuse sa nouvelle senteur Rose Pêche de Vigne dans 4 de ses produits phares :

un gel douche délicatement parfumé, formulé avec des perles d’origine végétale et minérale, colorant la mousse en rose à l’utilisation, pour un moment sensoriel unique.

Format flacon de 250 ml, 16 €

délicatement parfumé, formulé avec des perles d’origine végétale et minérale, colorant la mousse en rose à l’utilisation, pour un moment sensoriel unique. Format flacon de 250 ml, 16 € une crème corps légère à la texture fouettée enrichie à 5% de beurre de karité nourrissant, pour une peau souple et confortable.

Format pot de 125 ml, 26 €

à la texture fouettée enrichie à 5% de beurre de karité nourrissant, pour une peau souple et confortable. Format pot de 125 ml, 26 € une crème mains hydratante et protectrice. L’iconique tube signé L’Occitane est ainsi décliné en senteur Rose Pêche de Vigne.

Format tube de 30 ml, 8,50 €

hydratante et protectrice. L’iconique tube signé L’Occitane est ainsi décliné en senteur Rose Pêche de Vigne. Format tube de 30 ml, 8,50 € une eau de toilette aux accords de pêche de vigne, bouquet de roses, notes de pamplemousse, bergamote d’Italie, citron d’Italie, bois de cèdre, musc blanc et ambre gris.

Format flacon de 50 ml, 49 €

Ces soins et parfum sont aussi disponibles en coffret cadeau prêt à offrir pour la Saint Valentin.

L’Occitane propose aussi de nombreuses compositions aux senteurs variées pour toutes les envies beauté.

Découvrir la collection Saint Valentin L'Occitane

J’aime ça : J’aime chargement…