La Redoute Intérieurs x Petit Bateau : collab’ linge bébé et enfant

La Redoute et Petit Bateau lancent une jolie capsule de linge pour les plus petits. Deux marques frenchy pour une collab’ pleine de douceur.

La capsule linge La Redoute x Petit Bateau

C’est une première ! Les deux enseignes françaises emblématiques et stars dans leur domaine se rencontrent enfin pour proposer une jolie collab.

Mixant les expertises textile et univers enfant, La Redoute Intérieurs et Petit Bateau ont ainsi imaginé une petite collection de linge pour bébés et enfants.

Très attendue par les jeunes parents, cette joyeuse capsule accompagne les plus petits de l’heure du bain jusqu’au coucher. Elle se compose de linge de maison, parures de lit, gigoteuses, capes de bain, langes et d’un ensemble plaid et doudou. L’ensemble de la collection est réalisé en coton issu de l’agriculture biologique.

Le thème de cette capsule : entre terre et mer.

Ces pièces affichent un imprimé végétal, feuilles et fruits ou des motifs marins avec des voiliers colorés. On retrouve aussi au verso les iconiques rayures de la marque de mode enfantine.

Zoom sur la collection La Redoute x Petit Bateau :

La parure de lit en percale de coton bio imprimé fruits ou voiliers / rayures réversible

Housse de couette et taie d’oreiller pour lit 140 x 200, 80 €

La gigoteuse en jersey de coton bio imprimé fruits ou voiliers, intérieur rayé, 60 €

La cape de bain et son gant de toilette en éponge et jersey de coton bio imprimé fruits ou voiliers, dans un pochon, 50 €

Le lot de 3 langes en gaze de coton bio imprimé fruits ou voilier, rayé et blanc brodé, dans un pochon, 40 €

L’ensemble plaid et doudou baleine tricotés en coton bio, dans un pochon rayé, 70 €

Voir toute la collection La Redoute x Petit Bateau

