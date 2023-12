Fleurance Nature a dévoilé son calendrier de l’après. A découvrir : 7 surprises pour terminer l’année 2023 en beauté !

Le calendrier de l’après Fleurance 2023

C’est une nouveauté chez Fleurance Nature ! L’enseigne beauté bio et bien-être au naturel présente son calendrier de l’après.

Avec un jeu de mot en plus et quelques cases en moins, ce coffret propose de découvrir un produit de beauté bio par jour, sur le même principe que le calendrier de l’Avent.

De quoi prolonger l’ambiance de fêtes de Noël au nouvel an !

Sa boite vert foncé est joliment décorée d’ingrédients naturels utilisés dans les produits Fleurance : fleurs, aloe vera, miel…

Ses 7 cases contiennent 7 soins et produits de maquillage bio d’une valeur totale de plus de 66 €.

En voici le détail :

L’eau micellaire démaquillante à l’eau florale de bleuet

Format flacon de 50 ml

Format flacon de 50 ml La crème mains à l’amande douce

Format tube de 30 ml

Format tube de 30 ml Le baume lèvres généreux à l’argan

Format tube de 15 ml

Format tube de 15 ml La crème hydratante visage à l’aloe vera

Format tube de 50 ml

Format tube de 50 ml Le contour yeux & lèvres anti-rides Elixir Royal

Format tube de 15 ml

Format tube de 15 ml Le sérum hydratant à l’eau florale de rose

Format flacon pompe de 30 ml

Format flacon pompe de 30 ml Le crayon yeux noir

Le calendrier de l’après 2023 Fleurance Nature est en vente au prix de 29,90 €.

