La nouvelle box Marie Claire contient des produits nommés et primes au Prix d’Excellence de la Beauté 2023. Découvrez ces 8 pépites !

La box Prix d’Excellence de la Beauté Marie Claire 2023

Chaque année, le magazine féminin Marie Claire compose un jury de 21 journalistes françaises et internationales pour récompenser les meilleurs produits de beauté.

Cette édition 2023 a mis en compétition des soins du visage, du corps ou des cheveux et maquillage.

La nouvelle box Prix d’Excellence de la Beauté Marie Claire réunit ainsi 8 produits de beauté nommés ou primés au format full size. Elle est disponible en édition limitée et sans engagement.

D’une valeur totale de plus de 265 €, elle est proposée au prix de 49 € seulement chez My Beauty Factory.

Découvrons ensemble son contenu :

Les soins du visage de la box

la crème visage anti-rides Time-Filler 5XP Filorga

Format pot de 50 ml

Format pot de 50 ml la crème de nuit régénération suprême Dr Pierre Ricaud

Format pot de 40 ml

Format pot de 40 ml le sérum visage désaltérant à l’acide hyaluronique La Rosée

Format flacon à pipette de 30 ml

Format flacon à pipette de 30 ml l’eau micellaire sans alcool, avec du concombre et de l’aloé vera bio 900.care

Format pastille et flacon rechargeable

Les soins capillaires de la box

l’après-shampoing hydratant et démêlant sans rinçage Nutriplenish Aveda

Format flacon spray de 200 ml

Format flacon spray de 200 ml le spray démêlant express Naturia à l’eau florale de lavande et huile de ricin bio Rene Furterer

Format flacon spray de 200 ml

Les produits bien-être de la box

les compléments alimentaires en poudre Immunité ou Concentration Hygée

Format pot de 42 g

Format pot de 42 g le thé blanc bio et plantes adaptogènes Holiderme

Format pot de 30 sachets

La Box Prix d’Excellence de la Beauté Marie Claire 2023 est en vente en édition limitée au prix de 49 € chez My Beauty Factory.

