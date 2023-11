Box Grand Prix Avantages de la Beauté 2023

La nouvelle box Avantages contient des produits de marques nominées et primées au Grand Prix de la Beauté 2023. Découvrez ces 12 pépites !

La box Avantages spéciale Grand Prix de la Beauté 2023

Chaque année, le magazine Avantages ouvre les votes pour désigner et récompenser vos produits de beauté préférés.

Cette édition 2023 a mis en compétition 134 produits, maquillage, soins du visage, du corps ou des cheveux, répartis en 15 catégories. Ce sont les cosmétiques les plus remarquables. efficaces, innovants, qui ont fait leurs preuves auprès des lectrices.

Cette nouvelle box Avantages Grand Prix de la Beauté 2023 réunit 12 produits de beauté nommés ou primés au format full size. Elle est disponible en édition limitée et sans engagement.

D’une valeur totale de plus de 235 €, elle est proposée au prix de 39,90 € seulement chez My Beauty Factory.

Découvrons ensemble son contenu :

Les soins du visage de la box

La crème régénération cellulaire Hyaluron Activ B3 Eau Thermale Avène

Un soin anti-âge enrichi en acide hyaluronique pur et niacinamide, pour une peau plus ferme.

Format pot de 50 ml

Un soin anti-âge enrichi en acide hyaluronique pur et niacinamide, pour une peau plus ferme. Format pot de 50 ml Le sérum perfect immuno-cell Metabolic Skin Minute

Un soin bouclier à la vitamine D3-like pour renforcer la barrière cutanée.

Format flacon de 50 ml

Un soin bouclier à la vitamine D3-like pour renforcer la barrière cutanée. Format flacon de 50 ml La crème Or de Jouvence redensifiante La Provençale

Un soin à l’extrait de pulpe d’olive pour les peaux matures.

Format pot de 50 ml

Un soin à l’extrait de pulpe d’olive pour les peaux matures. Format pot de 50 ml Le baume de jouvence anti-âge nuit La Provençale

Une crème nourrissant bio à l’huile d’olive.

Format pot de 50 ml

Une crème nourrissant bio à l’huile d’olive. Format pot de 50 ml Le sérum Hyalurogel booster hydratation 24h Mixa

Un gel-crème à l’acide hyaluronique pour une peau hydratée et rebondie.

Format flacon de 30 ml

Un gel-crème à l’acide hyaluronique pour une peau hydratée et rebondie. Format flacon de 30 ml Les gummies sublime peau bio Laboratoire Santarome

Des compléments alimentaires beauté pour une jolie peau.

Format pot pour cure d’un mois

Les soins du corps de la box

Le gel frais remodelant Active Somatoline Cosmetic

Un soin quotidien pour tonifier et raffermir la peau, en affinant la silhouette.

Format pot de 250 ml

Un soin quotidien pour tonifier et raffermir la peau, en affinant la silhouette. Format pot de 250 ml l’huile universelle de surgras Cavaillès

Un soin soyeux au fini non gras.

Format flacon de 150 ml

Les soins capillaires de la box

Le shampoing professionnel expert nutri-frizz Franck Provost

Enrichie en aloe vera et en beurre de mangue, sa formule hydrate et nourrit les cheveux secs et frisés.

Format flacon de 500 ml

Enrichie en aloe vera et en beurre de mangue, sa formule hydrate et nourrit les cheveux secs et frisés. Format flacon de 500 ml Le masque à l’huile de karité Phytodess

Ce soin à texture fondante protège les cheveux colorés ou balayés.

Format tube de 200 ml

Ce soin à texture fondante protège les cheveux colorés ou balayés. Format tube de 200 ml Le soin extrême Sublime Nutri-Régénérante Dessange

Aux 3 huiles précieuses : argan, camélia, pracaxi, ce soin nourrit et répare les cheveux en profondeur.

Format flacon de 100 ml

Le produit de maquillage de la box

La poudre d’éclat l’instant doré bio La Provençale

Un trio poudre soleil, fard à joues pêche et enlumineur rosé, pour rehausser et illuminer le teint.

La Box Grand Prix Avantages de la Beauté 2023 est en vente en édition limitée au prix de 39,90 € chez My Beauty Factory.

Je la veux !

J’aime ça : J’aime chargement…