Recevez votre Box Nocibé Routine soin de l’été dès 80 € d’achat

Prolongez les vacances avec cette Box Nocibé Routine soin de l’été ! Ce coffret beauté ensoleillé est offert dès 80 € d’achat.

La Box Nocibé Routine soin de l’été

Cette édition d’août est remplie de soins must have. Elle contient de beaux produits solaires et après-soleil rafraîchissants au format mini. De quoi se préparer une peau éclatante pour la rentrée !

Voyons ensemble le contenu en détail de cette routine soin de l’été :

Essence botanique protectrice de peau Aqua Magnifica Sanoflore

Cette eau de soin purifiante à la menthe poivrée du Vercors nettoie la peau des impureté et rafraîchit.

Crème ultra liftante Lift Structure Radiance Filorga

Ce soin anti-âge est formulé à base d’actifs boosters de collagène et d’élastine.

Lait velours SPF 30 Sun Beauty Lancaster

Ce soin solaire haute protection assure un bronzage lumineux longue durée.

L'Huile Prodigieuse Florale Nuxe

Cette huile sèche multi-fonctions aux 7 huiles végétales précieuses est un classique de beauté. Elle s’applique sur la peau et les cheveux et laisse un délicat parfum floral.

L'Eau Thermale La Roche Posay

Idéale pour les peaux sensibles, cette eau naturellement anti-oxydante nettoie et apaise la peau.

Crème riche Extra Firming Nuit Clarins

Avec sa formule riche, cette crème de nuit raffermit la peau et diminue l’apparence des rides.

Comment obtenir ma Box Nocibé de l’été ?

C’est simple ! Faites votre shopping beauté chez Nocibé et ajoutez au panier vos produits fétiches, et quelques nouveautés à tester.

Vous avez atteint le minimum de commande de 80 € ? Parfait !

Maintenant entrez le code promo SOIN dans la case prévue.

Recevez votre Box Nocibé dans la limite des stocks disponibles.

J'y vais !

A noter : La livraison en parfumerie Nocibé est gratuite dès 40 € de commande sur le site.

Elle est offerte à domicile dès 60 €.

Aussi en ce moment chez Nocibé : -25% sur tout

En ce moment profitez de 25% de réduction sur toute la boutique avec le code promo NOC25.

L’offre est valable jusqu’au 24 août 2020. Voir conditions sur le site.

J'en profite !

Ces offres Nocibé sont terminée ?

Jetez un œil aux bons plans beauté annoncés sur le blog !

