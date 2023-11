Box Monsieur : le coffret beauté Avantages pour homme

En quête d’un beau cadeau beauté au masculin ? Voici la Box Monsieur Avantages et ses 8 produits et soins pour homme à prix doux.

La Box Monsieur Avantages : le contenu

Voici un coffret beauté qui va faire des heureux ! Le magazine Avantages a composé une box spéciale pour homme.

La Box Monsieur contient 8 produits full size : soins spécifiques et accessoire. Elle est disponible en édition limitée et sans engagement.

D’une valeur totale de plus de 210 €, elle est proposée au prix de 34,90 € seulement chez My Beauty Factory.

Découvrons ensemble son contenu :

Les soins du visage de la box

le soin hydratant expert Monsieur Skincare Vivacy

Une crème hydratante onctueuse pour une peau plus tonique et lumineuse.

Format flacon pompe de 50 ml

Des grains naturels exfolient en douceur laissent la peau nettoyée, rafraîchie et lisse.

Format tube de 100 ml

Une texture riche et fondante qui laisse la peau douce et soyeuse.

Format tube de 30 ml

Le soin du corps de la box

le savon du baroudeur 5-en-1 Florame

Ce savon peut être utiliser pour le visage, le corps, les cheveux, la barbe et le rasage.

Format pain de 100 g

Un soin bio nourrissant et réparateur.

Format flacon de 150 ml

Les soins de la barbe de la box

le sérum barbe pousse Luxéol

Un soin à l’efficacité prouvée dès 14 jours pour une barbe plus dense et des poils plus épais.

Format flacon pompe de 60 ml

Nettoie, apaise et redonne de l’éclat

Format flacon pompe de 200 ml

Un bel accessoires en soies de sanglier et en bois FSC

La Box Monsieur est en vente en édition limitée sur My Beauty Factory au prix de 34,90 €.

Je la veux !

