La Box Evidence de mai : la déconfinée

La Box Evidence de mai : la déconfinée nous propose une sélection de produits au top pour cette période : un masque, une solution hydro-alcoolique et une bonne dose de bien-être !

La Box Evidence de mai

Ca y est, nous sommes enfin déconfinées mais pas toujours sereines à l’idée de sortir ou de partir en virée shopping beauté… Et pourtant, on a envie de se chouchouter après la période étrange que l’on vient de vivre.

Alors on s’offre la Box Evidence spéciale déconfinée qui nous arrive tranquillement à la maison.

Le coffret du moment propose 4 produits : 2 indispensables santé et 2 soins bien-être pour vivre ce déconfinement sereinement.

Notez que chaque produit peut-être acheté individuellement dans la boutique Evidence !

Les indispensables de la déconfinée

Le port du masque étant fortement conseillé en ce moment, voici un joli modèle accessoire de mode.

Ce masque en tissu NOYA Paris est réalisé dans un textile fleuri en coton bio certifié Oeko Tex.

Conçu selon le guide d’exigence AFNOR SPEC S76-001, il est lavable jusqu’à 10 fois et réutilisable.

Son prix : 10 €

Autre indispensable : la solution hydro-alcoolique.

En voici une version made in France par Néo Cosmétique.

Un flacon 100 ml à glisser dans son sac et à emporter partout !

Son prix 3 €

Les soins bien-être

On s’offre un moment de douceur sous la douche avec cette huile Ohlala!

Une composition bio certifiée EcoCert, à base d’huile de graines de carthame, de sésame, d’argan, d’avocat, de camélia et de chardon, pour une hydratation intense.

Son prix : 25,50 €

Autre produit bien-être de cette Box Evidence de Mai : la crème Samba de Mangue & Hibiscus.

Ce soin bio riche en antioxydants apporte vitalité et souplesse aux peaux sèches.

Son prix : 18 €

Abonnement à la Box Evidence

Convaincue par cette sélection de produits bio fabriqués en France ?

Abonnez-vous à la Box Evidence !

Plusieurs formules sont disponibles :

la box sans engagement : recevez la box du mois au prix de 36 €

l’abonnement 3 mois : 99 €

l’abonnement 6 mois : 192 €

l’abonnement 12 mois : 360 €

La livraison est gratuite en France métropolitaine.

