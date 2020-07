La Box Evidence de juillet : Tropical

C’est dans un décor tropical que se présente cette nouvelle Box Evidence de juillet. Au menu 4 produits ambiance estivale pour des moments beauté et bien-être.

La Box Evidence de Juillet

Nous voila bientôt sur la route des vacances destination soleil, loisirs et détente.

Et pour nous mettre dans l’ambiance, Box Evidence nous a préparé pour ce mois de juillet un coffret tropical. On y découvre une sélection de soins, make-up et gourmandise pour notre plaisir !

Notez que si vous flashez sur un produit en particulier, il peut être acheté individuellement dans la boutique Evidence.

Les soins indispensables de l’été

Si le soleil est au programme de vos vacances d’été, pensez bien à protégez votre peau. Pour cela, Box Evidence propose la crème solaire Alga Maris des Laboratoires de Biarritz. Une protection SPF 30 aux écrans minéraux d’origine naturelle, enrichie en algue rouge de la Côte Basque. Ce soin bio est respectueux de la peau et de l’océan.

Quoi de plus agréable d’un peu de fraîcheur après une journée chaude ? Stop à l’inconfort et aux jambes lourdes avec le gel cryo-relaxant EQ Love !

Une formule naturelle rafraîchissante au camphre, eucalyptus et menthol, à l’aloe vera, au monoï de Tahiti et edelweiss pour un effet froid instantané et longue durée.

Un produit de maquillage

Envie d’un make-up sympa pour les soirées d’été ? Le Smoky d’Absolution permet de réaliser des smoky eyes facilement.

Ce crayon bio à texture crémeuse souligne le regard et s’applique aussi en fard à paupières pour obtenir un maquillage fumé.

Couleur au choix : aubergine, blé, chocolat, charbon.

Un goût tropical

Goûtez à l’exotisme des chewing-gums naturels The Humble Co. Ces gommes fabriquées à partir d’ingrédients et arômes naturels sont formulées par des dentistes. Elles sont sans sucre, anti-bactériennes et biodégradables.

Cette Box Evidence de juillet est livrée dans un joli pochon au décor tropical : feuillage exotique et toucan.

Abonnement à la Box Evidence

Convaincue par cette sélection de produits naturels et bio ?

Abonnez-vous à la Box Evidence !

Plusieurs formules sont disponibles :

la box sans engagement : recevez la box du mois au prix de 36 €

l’abonnement 3 mois : 99 €

l’abonnement 6 mois : 192 €

l’abonnement 12 mois : 360 €

La livraison est gratuite en France métropolitaine.

