La Box Evidence d’août : Summer Vibes

Bleu turquoise et cocotiers s’affichent sur la Box Evidence d’août. Cette édition propose son lot de produits rafraîchissants, parfaits pour l’été !

La Box Evidence d’août

L’été se poursuit sous le soleil et la chaleur. Que l’on soit en vacances ou de retour au boulot, on apprécie un peu de fraîcheur.

C’est justement ce que nous propose Box Evidence ce mois-ci avec des soins et une gourmandise so fresh ambiance Summer Vibes.

Notez que si vous flashez sur un produit en particulier, il peut être acheté individuellement dans la boutique Evidence.

Le gel nettoyant corporel Reddition Terre de Mars

Ce gel lavant bio doux nettoie, rafraîchit et tonifie sans dessécher la peau. Il est formulé à base d’ingrédients actifs tels que l’extrait de café tonifiant, l’huile de verveine tonifiante, de l’aloe vera hydratant.

Tube de 150 ml. Son prix : 19 €.

Le masque Redemption cellulose Terre de Mars

Ce masque visage en fibres de bio cellulose issues de la noix de coco est enrichi en caféine tonifiante, sève d’aloe vera hydratante et camomille apaisante.

Son prix boutique : 9,50 €

Le rouge à lèvres Soft Touch Zao

Un rouge à lèvres crémeux haute pigmentation et longue tenue, une formule nourrissante enrichie en huiles et beurres végétaux, le tout dans un tube en bambou rechargeable. 3 coloris au choix : rose violine, rouge grenade, rouge pourpre.

Tube de 3,5 g. Son prix boutique : 16,90 €

L’élixir capillaire concentré précieux Phytema Haircare

Un cocktail de 12 huiles végétales (macadamia, jojoba, avocat, argan, germe de blé) et essentielles bio pour des cheveux réparés, nourrit en profondeur et protégés.

Flacon pompe de 50 ml. Son prix boutique : 15,90 €.

Red Ice Tea Alveus

Un thé glacé bio sans sucre au parfum fruité et senteur exotique, un indispensable de l’été !

Son prix boutique : 9 €.

Comment recevoir la Box Evidence ?

Convaincue par cette sélection de produits bio ?

Abonnez-vous à la Box Evidence !

Plusieurs formules sont disponibles :

la box sans engagement : recevez la box du mois au prix de 36 €

l’abonnement 3 mois : 99 € (au lieu de 108 €)

l’abonnement 6 mois : 192 € (au lieu de 216 €)

l’abonnement 12 mois : 360 € (au lieu de 432 €)

Je m'abonne !

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

WhatsApp

Tumblr