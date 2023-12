Box beauté Rituel Glamour Marie Claire

Ajoutez une touche de glamour à votre rituel beauté avec la nouvelle box Marie Claire. Adoptez la routine complète à prix doux !

La box Rituel Glamour Marie Claire

Marie Claire a compose une box beauté des plus glam’. Le magazine féminin a sélectionné pour l’occasion 8 produits full size, soins, maquillage et accessoires + 2 kits voyage pour offrir une expérience complète !

La Box Rituel Glamour est disponible en édition limitée et sans engagement.

D’une valeur totale de plus de 200 €, elle est en vente au prix de 39,90 € seulement chez My Beauty Factory.

Découvrons ensemble son contenu :

Les soins visage de la box

le sérum botanique hydratant 24h apaisant Hydra Malva Saeve

Format flacon à pipette de 30 ml

Format flacon à pipette de 30 ml la base de masque DIY Imagination Foreo

Lot de 4 sachets

Les soins capillaires de la box

le kit Glow Cleanser & Mask pour cheveux colorés Authentic Beauty Concept

Shampoing de 50 ml et masque capillaire de 30 ml

Shampoing de 50 ml et masque capillaire de 30 ml le kit Hydrate Cleanser & Mask pour cheveux secs Authentic Beauty Concept

Shampoing de 50 ml et masque capillaire de 30 ml

Les produits de maquillage de la box

le mascara allongeant Fortyone Rougj+

Format flaconnette de 8 ml

Format flaconnette de 8 ml l’eyeliner liquide waterproof Tattoo Liner KVD Beauty

Format flaconnette de 6 g

Format flaconnette de 6 g le rouge à lèvres mat Vogue Lord & Berry

Format lipstick de 4 g

Format lipstick de 4 g le vernis à ongles biosourcé Pure Color teinte Petra Nailmatic

Format flaconnette de 8 ml

Les accessoires de la box

le pinceau blush biseauté Leonard

l’affiche Coco Noir PSTR Studio

La Box Rituel Glamour Marie Claire est en vente en édition limitée sur My Beauty Factory au prix de 39,90 €.

Je la veux !

Aussi chez My Beauty Factory en ce moment :

Cosmopolitan Box Routine Soir de Fête : 13 produits à prix doux

A l’occasion des fêtes, Cosmopolitan propose une nouvelle box pour nous mettre en beauté avec une routine spéciale soir de fête.

Je la veux !

J’aime ça : J’aime chargement…