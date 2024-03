Box beauté Rituel Bonne Mine Marie Claire

Affichez une bonne mine et rayonnez avec le rituel beauté de la nouvelle box Marie Claire. Adoptez la routine complète à prix doux !

La box Rituel Bonne Mine Marie Claire

Marie Claire a composé une box beauté spéciale bonne mine. L’objectif : obtenir une peau radieuse et un teint éclatant.

Le magazine féminin a sélectionné pour l’occasion 6 produits au format full size, soins visage, corps et maquillage pour offrir un effet optimal !

La Box Rituel Bonne Mine est disponible en édition limitée et sans engagement.

D’une valeur totale de plus de 190 €, elle est en vente au prix de 39,90 € seulement chez My Beauty Factory.

Découvrons ensemble son contenu :

le masque visage coup d’éclat Guérande Cosmétiques

Un soin hydratant et revitalisant pour raviver la peau fatiguée et ternie. Format tube de 60 ml le sérum C20 Yon-Ka Paris

Un fluide anti-âge surpuissant riche en vitamine C issu de curcuma et de grenade. Format flacon avec pipette de 5 ml la crème Glow-Detox Matis Paris

Un soin éclat anti-fatigue détoxifiant. Format pot de 50 ml les patchs Eye Calm au CBD Talika Paris

Un soin contour des yeux apaisant à l’extrait de chanvre. Format 3 sachets l’huile en crème corps Argan bio Melvita

Un soin corporel fondant et nourrissant à l’huile d’argan régénérante, huile de tournesol nourrissante et cire d’abeille protectrice. Format pot de 175 ml la poudre soleil Hoola Benefit Cosmetics

Une poudre bronzante pour un hâle au rendu naturel et mat.

Format poudrier avec miroir 8 g

La Box Rituel Bonne Mine Marie Claire est en vente en édition limitée sur My Beauty Factory au prix de 39,90 €.

