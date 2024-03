Box beauté Lookfantastic x ESPA : 6 produits à prix doux

Avis aux adeptes de la marque ESPA : Lookfantastic vient de sortir une box spéciale contenant 6 de ses produits phares à prix doux.

ESPA Skincare

ESPA est une marque anglaise de cosmétiques qui vise le bien-être global. Elle combine extraits de plantes, d’actifs marins et d’huiles essentielles pour créer les produits à la fois efficaces et naturels.

Ses gammes de soins aux textures somptueuses et aux parfums aromatiques offrent des expériences beauté sensorielles esprit spa.

La Box Lookfantastic x ESPA

ESPA s’associe au spécialiste britannique de la box beauté pour composer un coffret bien-être, nourrissant et relaxant.

D’une valeur de plus de 190 €, la box Lookfantastic x ESPA est proposée à la vente en édition limitée au prix de 60 €.

Cette box beauté spéciale contient 6 produits de soin du visage, du corps et des cheveux, sélectionnés parmi les lignes ESPA :

le soin corporel nourrissant Tri-Serum Optimal Body ESPA

Format flacon de 100 ml

Format flacon de 100 ml le soin contour des yeux hydratant 24 h Eye Moisturiser ESPA

Format pot de 15 ml

Format pot de 15 ml la bougie parfumée Positivity ESPA

Format photophore de 200 g

Format photophore de 200 g le shampooing riche en nutriments Optimal Hair ESPA

Format tube de 50 ml

Format tube de 50 ml l’après-shampooing riche en nutriments Optimal Hair ESPA

Format tube de 50 ml

Format tube de 50 ml le gommage exfoliant éclaircissant Refining Skin Polish ESPA

Format tube de 15 ml

La box beauté Lookfantastic x ESPA est en vente en édition limitée au prix de 60 €.

Les abonnés Lookfantastic profitent de 10 € de réduction.

