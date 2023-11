Box beauté Glowria de novembre 2023 : Thanksgiving

C’est un coffret aux couleurs d’automne que nous présente Glowria pour sa box de novembre 2023. Découvrez ses 5 produits coup de cœur du moment !

La Box Glowria de novembre 2023 : le coffret

Célébrons l’automne et ses récoltes avec une nouvelle box beauté Glowria intitulée Thanksgiving.

Cette édition affiche en décor un repas de famille avec, sur la table, la traditionnelle dinde farcie.

L’ambiance est festive et chaleureuse avec des bougies et cadeaux.

La Box Glowria de novembre 2023 : le contenu

A l’ouverture du coffret, on découvre 5 produits : soins, maquillage et accessoire d’une valeur de près de 80 €.

Et le sneak peak fait vraiment envie !

Découvrons donc le contenu de la box en détail :

la crème mains réparatrice à l’huile d’amande douce Feel Free

le baume multi-usages pour zones sèches parfum orange Omikuji

la crème visage nourrissante Whole Again oOlution

l’eyeliner précision noir Give Them Lala Beauty

un bracelet fin et doré décoré de 4 perles nacrées Glowria

Cette box beauté est proposée au prix de 24,90 € seulement, livraison offerte.

L’abonnement Glowria

La box Glowria de novembre 2023 vous fait déjà envie et vous en voulez plus ? Rejoignez la communauté Glowria !

Abonnez-vous et recevez chaque mois un coffret de 5 produits au format de vente pour 16,50 € seulement, livraison gratuite.

