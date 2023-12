Box beauté Glowria de décembre 2023 : Christmas Lights

C’est un coffret festif que nous présente Glowria pour sa box de décembre 2023. Découvrez ses 5 produits coup de cœur du moment !

La Box Glowria de décembre 2023 : le coffret

Célébrons Noël avec une nouvelle box beauté Glowria intitulée Christmas Lights.

Cette édition affiche une ville, sa place illuminée et ses immeubles élégants décorés pour les fêtes.

Ambiance festive avec des sapins couverts de guirlandes lumineuses qui brillent dans la nuit étoilée.

La Box Glowria de décembre 2023 : le contenu

A l’ouverture du coffret, on découvre 5 produits : soins, maquillage, parfum et bijou d’une valeur totale de 175 €.

Et le sneak peak fait vraiment envie !

Découvrons donc le contenu de la box en détail :

le masque high-tech purifiant oxygénant éclat Bal Masqué des Sorciers Garancia

Un soin visage moussant aux bulles d’oxygène actives, extraits botaniques et argile blanche volcanique.

Un soin visage moussant aux bulles d'oxygène actives, extraits botaniques et argile blanche volcanique.

Une base de teint douce et légère au collagène.

Format tube de 30 ml

4 teintes d'ombres à paupières assorties à mixer.

4 teintes d’ombres à paupières assorties à mixer.

Une fragrance scintillante aux notes de poire, jasmin et marron glacé.

Format flacon de 30 ml

Une fragrance scintillante aux notes de poire, jasmin et marron glacé.

Format flacon de 30 ml

Cette box beauté est proposée au prix de 24,90 € seulement, livraison offerte.

Cette box beauté est proposée au prix de 24,90 € seulement, livraison offerte.

L’abonnement Glowria

La box Glowria de décembre 2023 vous fait déjà envie et vous en voulez plus ? Rejoignez la communauté Glowria !

Abonnez-vous et recevez chaque mois un coffret de 5 produits au format de vente pour 16,50 € seulement, livraison gratuite.

