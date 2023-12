Box beauté Avantages Belle de Nuit

Lookée le soir et fraîche le matin, tel est l’objectif de cette nouvelle box Avantages Belle de Nuit. Craquez pour ses 9 produits à prix doux !

La box Avantages Belle de Nuit

Soyez au top, de nuit comme de jour, avec cette nouvelle box beauté ! Le magazine Avantages a sélectionné 9 produits pour composer des looks du soir et à appliquer pour la récupération nocturne et être fraiche au lever.

La Box Belle de Nuit contient 9 produits full size : soins visage et maquillage. Elle est disponible en édition limitée et sans engagement.

D’une valeur totale de plus de 180 €, elle est proposée au prix de 34,90 € seulement chez My Beauty Factory.

Découvrons ensemble son contenu :

Les soins du visage et du corps de la box

la crème hydratante multi-usage The Cream Aiva

Format tube de 40 ml

le sérum concentré visage régénérant et antioxydant Skin Regenea OUT Biocyte

Format tube de 15 ml

Format tube de 15 ml

le masque tissu purifiant au charbon actif New Angance

Format sachet d'un masque

Format sachet d’un masque

le contour des yeux regard liftant Metabolissime Skin Minute

Format tube de 15 ml

Format tube de 15 ml

la crème pieds à base d'huile de chanvre bio Chanvria

Format tube de 100 ml

Format tube de 100 ml

Les produits de maquillage de la box

l’eyeliner gel longue tenue et son pinceau précision Onikha

Format pot de 5 g

le BB Blush abricot effet glowy Dr Renaud

Format pot de 15 g

Format pot de 15 g

le vernis à ongles L'Onglerie

Format flaconnette de 11 ml

Format flaconnette de 11 ml

Format flaconnette de 11 ml le recourbe-cils Peggy Sage

La Box Avantages Belle de Nuit est en vente en édition limitée sur My Beauty Factory au prix de 34,90 €.

