Biotyfull Box de juin : La Gelée 100% Fraîche

Les beaux jours sont là, les températures grimpent et la Biotyfull Box de juin arrive avec son cocktail de fraîcheur ! Cette édition nous propose une nouvelle routine beauté toute… gélifiée. A découvrir absolument !

La Biotyfull Box de juin

Biotyfull Box prévoit un été chaud et nous envoie donc un grand plein de fraîcheur.

Avec cette box de juin, on va adopter une routine beauté rafraîchissante grâce à des soins gélifiés.

Au menu : 5 produits bio full-size et un accessoire pour un prix boutique total de près de 90 €.

Niveau sensations, on fait le plein de fraîcheur avec des cosmétiques texture gel, des senteurs florales et fruités, du citron vert, de la menthe, de l’aloe vera, de la rose, de la gentiane…

Ce teasing vous fait déjà envie et vous souhaitez garder la surprise, commandez les yeux fermés !

Sinon, lancez la vidéo pour découvrir le contenu complet de cette Biotyfull Box de juin :



Gel soyeux Oliv’ d’une valeur de 19 €

un soin démaquillant et nettoyant pour une peau nette et purifiée

un gel nettoyant intime frais et onctueux à l’aloe vera

une protection solaire SPF 30 pour le visage

un soin frais hydratant et anti-oxydant à l’eau de gentiane

un soin activateur de pousse des cils pour un regard de biche

