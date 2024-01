Notre résolution beauté : ajouter de la nouveauté à notre routine. Pour cela, venez découvrir les pépites de la box Lookfantastic édition janvier 2024 !

La Beauty Box Lookfantastic de janvier 2024 : le contenu

Zoom sur la box beauté Lookfantastic du moment ! L’e-shop beauté britannique nous réserve comme toujours de belles surprises avec une sélection au top.

Cette édition contient 6 produits, avec des soins et du maquillage, d’une valeur totale de plus de 60 €. En voici le détail :

la base de vernis durcissante au rétinol Get Hard Nails.INC

Format flaconnette de 14 ml

Format flaconnette de 14 ml le spray volumisant cheveux Maximizer Root Boosting Philip Kingsley

Format flacon de 60 ml

Format flacon de 60 ml le soin réparateur peaux sèches bio aux plantes médicinales Skin Food Weleda

Format tube de 10 ml

Format tube de 10 ml le spray apaisant fragrance ylang ylang, néroli et patchouli Stress Check Mood Manager This Works

Format flacon de 10 ml

Format flacon de 10 ml le baume naturel multi usages lèvres joues et paupières teinte baie de sureau Dr Lipp

Format tube de 8 ml

Format tube de 8 ml le gua sha So Eco

Commandez votre Beauty Box de janvier 2024

Cette Beauty Box Lookfantastic vous tente ? Commandez votre coffret et ses 6 produits d’une valeur de 60 € ! Elle est proposée au prix de 20 €.

Je la veux !

Vous en voulez plus ? Abonnez-vous et recevez chez vous chaque mois la Beauty Box et ses 6 produits de beauté !

Autre box beauté à découvrir ce mois-ci :

Glossybox de janvier 2024 : Wellbeing

Après les fêtes, Glossybox nous propose de nous ressourcer avec un coffret beauté de janvier 2024 placé sous le signe du bien-être.

Je la veux !

J’aime ça : J’aime chargement…