Glossybox de janvier 2024 : Wellbeing

Après les fêtes, Glossybox nous propose de nous ressourcer avec un coffret beauté de janvier 2024 placé sous le signe du bien-être.

La Glossybox de janvier 2024 : le contenu

Après le stress des préparatifs et les excès des fêtes, il est temps de se ressourcer et de prendre soin de nous. C’est justement ce que propose Glossybox avec sa toute première édition de l’année 2024 !

Beauté et bien-être sont au rendez-vous de cette nouvelle box avec ses 5 produits à découvrir.

Sa boite rose contient 5 soins d’une valeur de 77 €.

Le roller ball Sleep & Tranquility Deep Relax Aromatherapy Associates

Un soin roll-on relaxant aux senteurs végétales, camomille, bois de santal et vétiver, pour faciliter l’endormissement.

Le Cucumber gel mask Extreme Detox Peter Thomas Roth

Un gel rafraichissant, hydratant et apaisant au concombre, papaye, camomille, ananas…

Le masque capillaire Scalp Mask Pineapple & Coconut Styledry

Un soin cheveux enrichi en acide hyaluronique, à l’ananas, noix de coco et aloe vera

Les autres produits, dont un soin Biossance, seront révélés très prochainement.

L’abonnement Glossybox

Cette box du mois de janvier vous fait déjà envie ? Commandez-la tout de suite pour 16,50 € seulement !

La livraison à domicile est offerte.

Vous en voulez plus ? Devenez vous aussi Glossie, abonnez-vous et recevez chez vous 5 produits de beauté chaque mois !

4 formules sont disponibles : 1 mois, 3 mois, 6 mois, et jusqu’à 12 mois pour les beauty addicts avec des réductions à la clé.

Le code promo Glossybox

En ce moment, profitez de belles réductions sur les box et abonnements Glossybox !

3 mois de Glossybox pour 33 € avec le code promo SUCRE33

