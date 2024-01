A la vie, à l’amour : les looks de Saint Valentin Morgan 2024

Morgan vient de lancer sa collection spéciale Saint Valentin 2024. Jolies robes et tops à messages d’amour sont au rendez-vous !

La capsule Morgan Saint Valentin 2024

Bientôt la fête des amoureux et vous n’avez pas encore trouvé le look parfait ? Comptez sur Morgan pour vous relooker version love.

L’enseigne de prêt-à-porter féminin nous a concocté une petite capsule pour sortir le grand jeu le 14 février prochain.

Zoom sur quelques looks de Saint Valentin pour tous les styles :

Si vous n’avez pas froid aux yeux, ni aux gambettes, optez pour le tailleur short, joliment twisté avec un T-shirt à message.

– la veste courte en jacquart à motifs rouges et roses, 90 €

– le short assorti, taille haute, coupe droite, poches italiennes, 55 €

– le T-shirt blanc imprimé cœur effet tie and dye à message Amour Morgan, 25 €

Craquez pour cette petite robe rouge qui sublime toutes les silhouettes et laissez le charme agir…

La robe rouge en maille finement côtelée, épaules dénudées, taille cloutée, 80 €

Grand classique de la Saint Valentin, la robe à fleurs romantique fait toujours son petit effet.

La robe courte en voile imprimé à motif floral, coupe ajustée, décolleté cache-cœur, bas froncé et volanté, 80 €

Elégance et sensualité sont au rendez-vous avec cette combi rouge love !

La combinaison pantalon rouge, décolleté plongeant, manches bouffantes, taille soulignée par des découpes effet ceinture avec boutons décoratifs métalliques, 110 €

Joli mix de styles en couture et girly, ce tailleur short est une belle idée de look pour une sortie en amoureux.

– le blouson court en tweed rose, col rond, boutons métalliques, 90 €

– le short assorti, taille haute, boutons décoratifs, zip au dos, 55 €

– le T-shirt blanc col V à message In love en sequins noirs, 25 €

Découvrir toute la collection Saint Valentin Morgan

