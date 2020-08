Retrouvez l’univers Nattou à prix doux en vente privée

Nattou crée tout un univers de tendresse pour bébé. Retrouvez ses jolies collections à prix doux à l’occasion de cette vente privée Nattou.

Voila bien une vente sur laquelle j’aurai craqué il y a quelques années, à la naissance des twins…

C’est le bon plan pour composer tout un univers douillet pour bébé. Plein de douceur, de la couleur et une dose de fantaisie. Le tout assorti !

Pour les jeunes parents familiers de la marque, on retrouve sur cette vente les lignes :

Et si vous ne connaissez pas encore Nattou, il est temps de découvrir la marque à prix doux chez Showroomprivé.

Ses lignes se composent de tout l’essentiel pour bébé sur des thèmes animaux mignons aux coloris assortis.

Pour la chambre : des parures de lit, tours de lit, plaids, gigoteuses, mobiles, doudous et peluches, stickers.

Pour la toilette : des capes de bain, matelas à langer

Pour l’éveil et le jeu : des tapis d’éveil, spirales, hochets, animaux à bascule

Mais aussi : des attaches-tétines, des toises, des protèges carnet de santé, des doudous « bébé à bord » à ventouser à la vitre de la voiture…

Et tout ceci nous est proposé à petits prix !

La vente privée Nattou est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 22 août 2020 à 8h.

Nattou est une marque belge spécialisée dans l’univers puériculture.

« Depuis 1988, Nattou conçoit et fabrique de petits amis attendrissants pour votre bébé. Nos matériaux doux et durables créent un environnement protecteur pour votre petit, respectant les normes de qualité et de sécurité les plus élevées. »