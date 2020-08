Clueless nous dévoile en vente privée les tendances montres de l’été

It’s summer time! Retrouvez sur cette vente privée de montres Clueless les collections classiques et estivales à petits prix !

La vente privée de montres Clueless

Clueless arrive chez Showroomprivé pour proposer ses collections le temps d’une vente privée très stylée.

On y retrouve une belle sélection de montres femme et homme, à bracelet cuir ou maille milanaise.

Coup d’œil aux dernières tendances montres de la saison :

Les montres minimalistes

Intemporelles, à boitier rond, ces montres minimalistes Clueless s’adaptent à tous les looks ! Elles s’accordent quand même quelques petites fantaisie : cadran nacré, aiguille décorée…

Les montres carrées

Envie d’originalité ? Optez pour une montre au boîtier carré pour un style affirmé !

Les montres Tropical

Tropical est une ligne de montres fantaisie et ultra-summer ! Bracelets et cadrans sont décorés de motifs tropicaux colorés : palmiers, ananas, fruits et végétaux, animaux sauvages, flamands roses, tigres, zèbres…

Les montres Unchained

Les cadrans de ces montres affichent des motifs chaines inspirés des imprimés foulards.

Les montres Charming

Envie de fantaisie ? Craquez pour une montre-bijou ! Les montres Charming sont joliment décorées d’un charm pendant au boîtier.

Toutes ces montres Clueless affichent des réductions autour de 80%.

Elles sont accompagnées de bijoux fantaisie plaqué or, bracelets, colliers et boucles d’oreilles.

La vente privée de montres Clueless est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 15 août 2020 à 8h.

Profitez vite de votre nouvelle montre ! Showroomprivé prévoit une expédition rapide des commandes.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les montres Clueless ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Clueless est terminée ?

Retrouvez les montres Clueless sur Amazon .

Jetez aussi un œil aux bons plans montres annoncés sur le blog !

