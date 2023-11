Nouvelle collection Morgan x Iris : Rendez-vous sur la Seine

La belle Iris nous donne rendez-vous sur la Seine à l’occasion de sa nouvelle capsule mode réalisée en collaboration avec l’enseigne Morgan.

La collection Rendez-vous sur la Seine signée Morgan x Iris

C’est notre rendez-vous mode incontournable du moment ! Chaque saison, Iris Mittenaere présente une nouvelle capsule de prêt-à-porter élégante et glamour.

Pour cet automne 2023, notre ex-Miss France préférée nous emmène sur la Seine. Lors de cette croisière toute parisienne, elle nous dévoile 8 looks féminins et audacieux.

Venez donc jeter un coup d’œil à ces pièces ultra-glamour disponibles dès maintenant sur l’e-shop Morgan !

On commence avec une pièce forte : une petite robe noire près du corps, à empiècements en voile transparent.

Robe courte ajustée, manches longues, taille et manche en voile, 80 €

Voici une robe douce et légère, élégante et facile à porter au quotidien.

Robe col chemise, fluide, drapée et ceinturée, à motifs animaliers, 80 €

Tenue empruntée au vestiaire masculin, le smoking se fait classe et glamour en soirée.

Smoking noir Morgan composé :

– d’une veste cintrée à col revers satiné, 90 €

– d’un pantalon taille haute coupe flare, 65 €

Le temps se rafraichit ? On opte pour la robe pull Morgan x Iris !

Robe pull moulante gris anthracite à épaules dénudées, lien autour du cou, 70 €

En mode working girl avec le tailleur short, look fétiche de la belle Iris !

Ce tailleur effet tweed est composé :

– d’une veste coupe oversize à carreaux et boutons argentés, 90 €

– d’un short taille haute assorti, 55 €

Affrontez le froid en toute élégance avec ce beau manteau !

Manteau long gris chiné, double boutonnage et ceinture, 199 €

A la fois chic et confortable, cette jolie combi est parfaite pour une virée en ville !

Combinaison noire à col tailleur, ceinture à boucle métallique, pantalon à pinces, 110 €

Et parce que les fêtes approchent doucement mais sûrement, on craque sur une belle robe de soirée !

Robe longue en voile noir et dentelle florale, et doublure métallisée, 95 €

