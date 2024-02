La Redoute x Julie de Libran : la collab’ mode citadine

La Redoute dévoile sa première collab’ du printemps avec la créatrice Julie de Libran : le vestiaire tendance de la femme active.

Julie de Libran

Créatrice de mode originaire de Provence, Julie de Libran a exercé ses talents chez Gianfranco Ferré, Versace, Prada, Louis Vuitton et Sonia Rykiel.

Son créneau : le prêt-à-porter féminin, le sur-mesure et la création pour les célébrités et les grands événements.

En 2019, elle fonde son propre label de mode Julie Libran Paris.

La collection La Redoute x Julie de Libran

À l’approche du printemps, La Redoute dévoile une collection imaginée avec Julie de Libran. La créatrice a composé un vestiaire féminin inspiré de ses looks de travail.

En rayon : des pièces citadines à la fois élégantes et décontractées, incarnant le style à la française.

Pour habiller la Parisienne active : un tailleur écru masculin-féminin, un top et une robe plissés aux allures couture, un jeans patché, un blazer noir, une chemise rayée et un T-shirt à l’effigie de la créatrice.

Cette collaboration exclusive est disponible dès aujourd’hui chez sur l’e-shop laredoute.fr.

Coup d’œil aux silhouettes de la collection :

Le caraco noir à fines bretelles réglables, textile léger plissé, 99 €

La veste de tailleur écrue coupe cintrée, poches passepoilées, fermée par un bouton, 159 €

Le pantalon large assorti à pinces et poches italiennes, 119 €

Le T-shirt blanc en coton, col rond, manches courtes, imprimé visage de Julie de Libran, 49 €

La chemise rayée, à col, patte de boutonnage et poignets blancs, rayures bleues, 89 €

Le blazer noir coupe droite, fermeture par boutons pressions, 2 poches plaquées, poche poitrine, 159 €

Le jeans bleu, coupe regular, patchs décoratifs

La robe plissée bicolore à fines bretelles réglables, décolleté en V devant et dos finition dentelle, 159 €

Voir toute la collection La Redoute x Julie de Libran

