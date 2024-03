La Redoute x Clara Daguin : une capsule streetwear lumineuse

Clara Daguin a imaginé pour La Redoute une collection mode graphique inspirée des Jeux Olympiques. A découvrir : 3 pièces sporty chic !

Clara Daguin

Jeune créatrice originaire de région parisienne, Clara Daguin a grandi dans la Silicon Valley, berceau de la high-tech. Et cela se retrouve dans ses créations : de joyeux mix entre couture et technologie.

Ses pièces de mode combinent stylisme et électronique pour composer des looks aux allures futuristes.

La capsule La Redoute x Clara Daguin

Clara Daguin a créé pour La Redoute une mini collection streetwear inspirée par les Jeux Olympiques de Paris à venir.

Cette capsule toute féminine est un vestiaire original de 3 pièces sporty chic : un blouson, un pantalon et une robe en satin bleu nuit aux détails graphiques et lumineux.

Pleins phares sur cette collection réfléchissante !

Ce blouson affiche un style bomber avec ses lignes rondes, sa fermeture zippée et son col montant en maille.

Il offre tout le confort d’une coupe oversize.

Son petit plus : ses lignes entremêlées sur les épaules, clin d’œil aux anneaux olympiques, réalisées dans un textile contrasté réfléchissant.

Affrontez la jungle urbaine, de jour comme de nuit en toute visibilité, avec ce pantalon ample et fluide, résolument stylé !

Ses jambes larges sont soulignées sur toute la hauteur d’une large bande réfléchissante à zipper et dézipper pour jouer avec les volumes.

Affirmez votre style avec cette petite robe en satin !

Entièrement zippée, elle reprend les codes du bomber avec son textile brillant et ses larges manches froncées, resserrées aux poignets.

Ici aussi, on joue avec les formes et on marque la taille avec les liens de serrage coulissants.

Autre détail : une ligne réfléchissante le long des épaules et des bras.

