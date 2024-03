A l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes 2024, Morgan met en vente un T-shirt solidaire dont les bénéfices seront reversés à Vision du Monde.

Morgan x Vision du Monde

Comme chaque année, le 8 mars, nous célébrons la Journée Internationale des Droits des Femmes.

L’objectif est de mettre en avant la lutte pour une avancée des libertés et des droits des femmes dans le monde, de rendre hommage aux mouvements féministes dans l’espoir de réduire et mettre fin aux inégalités.

Pour l’occasion, l’enseigne de mode féminine Morgan s’engage et apporte son soutien à Vision du Monde en créant un T-shirt solidaire dont les bénéfices seront reversés à l’association d’aide aux femmes.

Le T-shirt Morgan x Vision du Monde

Ajoutez une It pièce à votre dressing tout en faisant une bonne action ! Craquez pour le T-shirt solidaire Morgan créé en partenariat avec l’association Vision du Monde !

Zoom sur cette pièce forte :

un T-shirt blanc basique, coupe féminine avec col rond et manches courtes à revers, en coton bio et fabriqué en Europe

Une pièce engagée et tendance qui va avec tout !

et fabriqué en Europe Une et tendance qui va avec tout ! un motif universel : un visage de femme stylisé tracé de noir, avec des lèvres rouge vif.

: un visage de femme stylisé tracé de noir, avec des lèvres rouge vif. un achat solidaire pour soutenir une bonne cause

L’intégralité des bénéfices est reversée à l’association Vision du Monde, qui œuvre à travers le monde pour aider les femmes.

Disponible de la taille XS à L, le T-shirt Morgan x Vision du Monde 2024 est en vente sur l’e-shop Morgan au prix de 29 €.

