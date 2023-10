Glossybox d’octobre 2023 : Hidden Places

C’est dans une ambiance toute mystérieuse que la Glossybox d’octobre 2023 nous fait découvrir ses 5 secrets de beauté cachés…

La Glossybox d’octobre 2023 : le contenu

Mystère et curiosité sont au rendez-vous de cette nouvelle édition.

Le coffret Glossybox affiche le visage d’une femme au regard énigmatique.

Son contenu révèle 5 secrets de beauté d’une valeur totale de 89 €. Et une fois n’est pas coutume, les produits nous ont été entièrement dévoilés.

le shampoing volumateur pour cheveux fins VOLU Davines

les ampoules de sérum visage Doctor Babor

les patchs à l’acide salicylique et acide hyaluronique What Spot? Disciple

le Lala’s Everyday Mascara Give Them Lala Beauty

le lait corporel apaisant Smoothing body lotion Superfood Kale & Tumeric Ahava

L’abonnement Glossybox

Cette box du mois d’octobre vous fait déjà envie ? Commandez-la tout de suite pour 16,50 € seulement !

La livraison à domicile est offerte.

Vous en voulez plus ? Devenez vous aussi Glossie, abonnez-vous et recevez chez vous 5 produits de beauté chaque mois !

4 formules sont disponibles : 1 mois, 3 mois, 6 mois, et jusqu’à 12 mois pour les beauty addicts avec des réductions à la clé.

