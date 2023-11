Glossybox de novembre 2023 : Cheers to us

« Cheers to us! » Glossybox prend un peu d’avance sur les célébrations de fin d’année avec sa nouvelle box beauté de novembre 2023. Alors, à la nôtre !

La Glossybox de novembre 2023 : le contenu

Le spécialiste britannique de la box beauté installe une ambiance pré-fête avec son nouveau coffret Cheers to us.

Ce dernier contient 5 produits d’une valeur de plus de 80 €. Deux d’entre eux ont déjà été dévoilés :

Snake oxygenating & cleansing bubble mask Rodial

le masque tissu au charbon nettoyant, enrichi en bulles d’O2, collagène, céramide, vitamines et peptides

Format sachet individuel

un gommage corporel exfoliant fruité l’extrait de vanille

Format tube de 100 ml

Les autres produits seront révélés très prochainement.

L’abonnement Glossybox

Cette box du mois de novembre vous fait déjà envie ? Commandez-la tout de suite pour 16,50 € seulement !

La livraison à domicile est offerte.

Vous en voulez plus ? Devenez vous aussi Glossie, abonnez-vous et recevez chez vous 5 produits de beauté chaque mois !

4 formules sont disponibles : 1 mois, 3 mois, 6 mois, et jusqu’à 12 mois pour les beauty addicts avec des réductions à la clé.

Je m'abonne !

Le code promo Glossybox

En ce moment, profitez de belles réductions sur les abonnements Glossybox !

3 mois de Glossybox pour 33 € avec le code promo 3MOIS

Aussi en ce moment chez Glossybox :

Calendrier de l’Avent 2023 Glossybox

Avis aux retardataires : Si vous arrivez trop tard pour l’édition française du calendrier de l’Avent 2023 déjà sold out, Glossybox a mis en vente les derniers exemplaires de son édition allemande.

D’une valeur de 655 €, il est en vente au prix de 80 €. (10 € de réduction pour les abonnées Glossybox)

Je le veux !

